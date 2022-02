물가 뛰어? 음식료株 가격 인상 수혜 기대

연초 이후 코스피 수익률 압도

제품가격 인상에 실적 기대감

[아시아경제 이민지 기자] 판매가격 인상으로 실적 기대감이 높아진 음식료주에 연초부터 투심이 집중되고 있다.

7일 한국거래소에 따르면 코스피 시장에서 음식료주는 연초 이후 0.48% 상승하며 코스피(-8%) 수익률를 압도했다. 보험, 의료정밀 업종을 제외한 전 업종이 미국발 금리 인상 공포에 부진한 주가 흐름을 보였지만 음식료주는 상대적으로 양호한 모습을 보였다. 개별 종목별로 보면 롯데칠성(18%), CJ프레시웨이(14%), 하이트진로(10%), 팜스코(9.5%), 농심(8%), SPC삼립(8%) 등이 큰 폭의 오름세를 나타냈다.

연초부터 음식료 기업에 투심이 몰린 것은 실적 개선에 대한 기대감이 높아져서다. 기업들은 인플레이션으로 옥수수, 소맥, 원당 등 원재료 가격이 크게 뛰고, 공급망 붕괴로 운임 가격이 상승하자 지난해부터 원재료 가격 인상분을 판매가격 상승으로 대응하고 있다.

증권가에선 음식료 기업의 제품 가격 인상이 줄줄이 이어질 것으로 예상되는 만큼 올해도 판가 인상 수혜가 지속될 것으로 보고 있다. 지난달 음료업체인 롯데칠성이 탄산음료 가격을 6.8% 올렸고 유제품 업체들도 주요 제품에 대해 평균 8%의 가격 인상을 결정했다. 다음 달부터는 빙과업체와 장류(평균 9.5% 인상) 판매 업체들이 가격 인상에 나선다.

판매가격 인상은 실적 상승으로 직결되고 있는데 이미 지난해 하반기 가격 인상을 한차례 진행한 라면과 유가공업체는 지난해 4분기 시장 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표할 것으로 추정된다. 농심의 경우 지난해 4분기 별도 영업이익이 전년 동기 대비 최대 60억원 증가할 것으로 기대된다.

최근엔 사회적 거리두기 장기화로 비용부담이 커진 주류 업체도 소주 가격 인상에 나설 것이란 전망도 나온다. 소주 점유율이 60%에 달하는 하이트진로의 경우 가격 인상을 검토하고 있진 않다고 언급했지만, 시장에선 마지막 소주 가격 인상 시점이 4년 전(2018년 5월)으로 시기적으로 인상 가능성이 크다고 보고 있다.

음식료 기업의 주가와 연관이 깊은 곡물 가격 상승세가 지난해 대비 제한될 것이란 점도 긍정적이다. 지난해 5~6월 곡물 가격이 크게 급등하면서 음식료 기업의 이익이 크게 훼손됐지만 현재는 고점 대비 20~30%가량 하락한 상태라 가격 부담이 크지 않기 때문이다. 심은주 하나금융투자 연구원은 "금리 인상이 가팔라지고 있는 시점에선 지난해와 같은 상승 가능성은 제한적이고 글로벌 재고율도 연초 대비 안정적인 수준에서 유지되고 있다"며 "올해 상반기 곡물 투입가격은 곡물 투입 래깅 시점(5개월 차이)을 고려할 때 전 분기 대비 하락할 것으로 전망된다"고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr