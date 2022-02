홈플러스, 달콤함 가득 ‘밸런타인데이 Sweets 페스티벌’ 개최

[아시아경제 전진영 기자] 홈플러스는 오는 16일까지 연인은 물론 친구와 가족에게 초콜릿으로 마음을 전하고픈 고객들을 위한 ‘밸런타인데이 Sweets 페스티벌’을 연다고 7일 밝혔다.

이번 기획전에서는 고급 수입 초콜릿부터 인기캐릭터 머그컵 기획상품 등 총 500여종의 상품들을 선보인다. 또한 행사상품 2만원 이상 구매 시 5000원 상품권 증정 이벤트도 마련했다.

홈플러스는 단독 상품인 프랑스 직수입 초콜릿 ‘마테즈’ 3종(네이비틴트러플 오리지널·헤이즐넛·크런치, 300g)을 3000원 할인해 각 3900원에 판매한다.

견과류, 크림 등으로 속을 채운 프랄린 초콜릿인 ‘햄릿 벨지안 초콜릿’(레드·골드박스)을 필두로 4가지 맛 터키산 초콜릿이 담긴 ‘엘리트 고메어쏘티드 셀렉션 그린백·핑크백’과 6가지 맛이 담긴 ‘엘리트 럭셔리 프랄린’을 각 9900원에 판매한다.

초콜릿·젤리에 캐릭터 머그컵을 함께 구성한 기획 상품도 눈에 띈다. ‘엠앤엔즈밀크 머그컵기획’(레드·옐로우)은 각 1만 4990원에 판매하고 ‘핑크퐁·아기상어 젤리컵’은 각 6900원에 선보인다.

1500개 한정 상품인 ‘허쉬오버로드 초코튜브기획’과 ‘허쉬키세스 하트그립톡기획’은 각 8640원, 1만 790원에 만나볼 수 있다. ‘킷캣 오리지널·쿠키앤크럼블’은 8990원에 1+1 혜택을 제공한다.

온 가족이 함께 즐길 수 있는 대용량 상품인 ‘오리온 핫브레이크미니’(714g, 50개입), ‘해태 미니자유시간’(500g, 50개입)도 각 7990원에 할인 판매하고 이탈리아산으로 유명한 ‘엔제이 포지타노레몬캔디’는 9900원에 선보인다.

오는 9일까지 3일간 진행되는 ‘홈플러스 온라인’ 단독 20% 할인 행사도 준비했다. 페레로로쉐, 몰티져스버켓, 스니커즈미니 등 총 25종 제품이 해당되며 그 외 상품은 홈플러스 온라인 공식 홈페이지에서 만나볼 수 있다.

하승완 홈플러스 제과음료팀 바이어는 “오미크론 확산세로 식사 한끼가 어려운 시기지만 ‘밸런타인데이 Sweets 페스티벌’을 통해 달콤한 초콜릿으로 따뜻한 마음을 주고받으시길 바란다”고 말했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr