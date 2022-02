오리온, 밸런타인?화이트데이 맞아 한정판 선물세트 3종 출시

[아시아경제 송승윤 기자] 오리온은 밸런타인데이와 화이트데이를 맞아 '톡톡 러브스토리', '설렘유발 하트박스', '심쿵주의 초코가 필요해' 등 온라인 전용 시즌 한정판 선물세트 3종을 출시했다고 7일 밝혔다.

‘톡톡 러브스토리’는 특별한 기념일에 필수인 초콜릿을 풍성하게 담았다. 수제 바크 초콜릿을 재해석해 아몬드, 헤이즐넛, 그래놀라 등 다양한 재료들을 넣어 만든 톡핑과 진하고 부드러운 맛이 일품인 마켓오 초콜릿, 투유 등 오리온 대표 프리미엄 초콜릿들로 구성했다. 패키지엔 화이트 컬러 바탕의 감성적인 디자인이 적용돼 사랑하는 사람에게 전하는 달콤한 선물로 알맞다.

‘설렘유발 하트박스’는 톡핑, 마켓오 초콜릿, 마이구미 복숭아, 포도알맹이 등 오리온의 인기 초콜릿과 젤리 제품 10종으로 구성했다. 분홍색 상자에 하늘색 하트 모양을 입체적으로 디자인한 패키지는 색다른 것을 선호하는 MZ세대가 주고받는 선물로도 안성맞춤이다.

‘심쿵주의 초코가 필요해’는 2020년 5월 출시 이후 베스트셀러로 자리 잡은 '초코가 필요해' 선물세트에 연인 모습과 하트 등 사랑스러운 디자인 요소를 더해 한정판으로 선보인다. 마켓오 리얼브라우니, 촉촉한 초코칩, 미쯔 등 초콜릿을 활용한 제품들을 알차게 담아 연인 뿐만 아니라 가족과 친구, 직장동료 등을 위한 선물용으로도 좋다.

한정판 선물세트 3종에는 다이어리 등에 다양하게 활용할 수 있는 꾸미기 스티커도 포함됐다. 쿠팡, G마켓, SSG닷컴 등 온라인 채널에서 구입할 수 있으며, 카카오톡 선물하기로도 손쉽게 마음을 전할 수 있다.

오리온 관계자는 "비대면 트렌드가 지속되는 상황에서도 사랑하는 이들에게 마음을 전할 수 있도록 다양한 콘셉트로 선물세트를 구성했다"며 "시즌 한정판으로 희소성까지 더해 밸런타인데이와 화이트데이에 보다 특별한 추억을 만들 수 있을 것"이라고 말했다.

