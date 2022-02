신세계면세점 온라인몰, 최대 80% 스페셜 세일

[아시아경제 전진영 기자] 신세계면세점은 7일 온라인몰에서 2월 한 달간 115개 브랜드를 최대 80% 세일한다고 밝혔다.

신세계면세점의 ‘스페셜 세일 프로모션’은 평소 세일에 참여하지 않았던 럭셔리 패션 뷰티 브랜드를 포함해 워치 및 주얼리, 패션, 가방, 전자까지 총 116개 브랜드를 최대 80% 할인하는 행사다.

버버리, 구찌, 미우미우, 돌체앤가바나 등 인기 패션 브랜드의 코스메틱 제품들과 럭셔리 비즈니스 스타일 브랜드 몽블랑, 스페인 캐쥬얼 슈즈 캠퍼, 이탈리아 토털 라이프스타일 브랜드 만다리나덕, 영국 패션 브랜드 비비안웨스트우드, 오로비앙코 등의 패션잡화, 그리고 이지요가 및 로나제인의 요가복 등이 포함됐다.

더불어 로즈몽과 태그호이어, 엠포리오 아르마니, 스와로브스키, 판도라 등 럭셔리 시계, 주얼리 브랜드도 이벤트 대상이다.

이외에도 독일 소형 가전 브랜드 브라운, 중국 샤오미의 전자제품과 유아용품으로 유명한 닥터브라운, 스와비넥스, 에르고베이비 등의 제품도 할인 판매한다.

신세계면세점 관계자는 “고객들이 2월 설 연휴 후유증과 스트레스를 날려버릴 수 있도록 파격적인 쇼핑 혜택을 준비했다”며 “신세계면세점에서 꾸준히 사랑 받는 패션 및 뷰티, 워치, 주얼리 등 다양한 품목들로 알차게 준비했으니 많은 관심과 참여 바란다”라고 전했다.

한편 이번 프로모션 관련 자세한 사항은 신세계면세점 공식 온라인몰 및 모바일 애플리케이션에서 확인 가능하며, 신세계면세점 중국 온라인몰에서도 동시에 진행된다.

