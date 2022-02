경기도, 올해 범죄예방 환경디자인사업에 26억 투입

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 올해 범죄예방 도시환경디자인(CPTED) 사업에 26억원을 투입한다.

범죄예방 도시환경디자인 사업은 가해자, 피해자, 범죄 발생 장소의 환경적 특성을 면밀히 분석해 범죄를 예방하고, 나아가 범죄 방어적인 공간을 구성하는 것을 말한다.

경기도는 올해 생활 안전 취약지역의 야간 보행로를 개선하고, 방범용 CCTV(폐쇄회로TV)를 설치하는 등 '범죄예방 도시환경디자인' 사업을 구리시 수택동 등 도내 5곳에서 추진한다고 7일 밝혔다.

올해 사업 대상 지역은 ▲노후주택과 폐가 밀집지역인 안양시 관양2동 ▲노후 원도심 지역인 광주시 곤지암읍 삼리 일원 ▲재정비촉진지구 제외지역으로 유흥가에 인접하여 생활 안전에 취약한 광명시 광명동 일원 ▲그린벨트 내 노후 다가구주택 밀집지역인 화성시 매송초등학교 일원 ▲재개발지역 주변 다가구주택 밀집지역인 구리시 수택동 일원 등이다.

도는 앞서 지난해 시군 공모를 거쳐 안전 취약 수준, 시ㆍ군 및 주민참여 의지, 사업내용의 타당성, 모범적인 사례로 발전 가능성 등을 고려해 이들 지역을 최종 사업지를 확정했다.

도는 이들 지역에 대해 지역 주민 및 경찰서 등 관계 기관의 의견을 수렴한 뒤 환경 특성 등을 분석해 사업을 추진한다. 올해 사업예산은 총 25억원이다.

도는 특히 올해 사업의 경우 설계 단계부터 공사까지 모든 과정을 지역주민이 참여하도록 유도하고, 셉테드 전문가 자문을 거쳐 사업의 완성도를 높일 계획이다.

주요 사업은 범죄에 취약한 야간 보행로 개선, 골목길 조명 확충 등을 통한 범죄 사각지대 해소, 방범용 CCTVㆍ비상벨 설치와 공원ㆍ공터 정비 등 주민 커뮤니티 공간 확보 등이다.

도 관계자는 "원도심, 외국인 밀집지역, 여성안심구역 등 범죄 발생 취약지역을 중심으로 변화하는 범죄환경에 대응할 수 있도록 주민들이 체감할 수 있는 안전하고 쾌적한 주거환경을 확산해 나가겠다"고 강조했다.

한편 도는 2013년 전국 최초로 '범죄예방 도시환경디자인 조례'를 제정한 뒤 두 차례에 걸친 범죄예방 도시환경디자인 기본계획 및 가이드라인을 수립해 매년 범죄예방 도시환경디자인 사업에 적용하고 있다. 이후 2014년부터 지난해까지 도내 36곳에 총 168억원을 지원, 범죄예방을 위한 주민 생활환경 개선을 추진했다.

