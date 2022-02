[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 응급구조학과(학과장 이효철)는 지난 4일 전남대병원을 방문해 2차 실습 학생 4명을 대상으로 임상지도를 실시했다고 6일 밝혔다.

이날 임상지도에서는 현장실습 도중 접한 다양한 환자 사례를 토대로 컨퍼런스를 진행한 뒤 심도 있는 질의응답과 1급 응급구조사 출신 이효철 교수의 피드백을 통해 전공 과정을 더 깊게 이해하는 시간을 가졌다.

이효철 학과장은 "임상현장실습과 다양한 환자 사례를 접하는 경험을 통해 의료 지식을 함양하고 실제 현장에서도 대응할 수 있도록 준비하는 좋은 기회가 됐길 바란다"고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr