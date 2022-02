[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남부소방서는 최근 송암 일반산업단지 내 금호익스프레스 등 12개소 관계인을 대상으로 화재 예방 안전관리를 위해 줌(ZOOM)을 이용해 화상회의를 실시했다고 6일 밝혔다.

공장 등 산업단지는 각종 가연성 물질이 적재되어 있어 화재 발생 시 많은 재산·인명피해가 발생하며 대형 화재로 이어질 수 있어 예방 활동이 가장 중요하다.

이에 남부소방서는 ▲ 최근 화재사례 공유 ▲ 화재위험요인 사전 제거 ▲ 자율안전관리 당부 ▲ 각종 안전사고 예방법 ▲ 애로사항 청취 등을 관계인에게 안내했다.

김행모 예방안전과장은 “산업단지는 화재 발생 시 대형 화재로 번져 큰 피해가 발생할 수 있으니 관계인께서 적극적인 안전관리를 해달라”라고 당부했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr