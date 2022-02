[포토] 윤석열과 함께 '공정한나라본부' 5·18묘역 참배

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보와 선거대책본부 공정한나라본부(상임고문 윤진식) 고광희 호남총괄위원장, 범기철 광주본부장, 이매화 전남본부장, 김정례 박연순 여성위원장 등 회원들이 국립5·18민주묘지에서 참배하고 있다.

