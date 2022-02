6일 오후 1시 28분께 경남 통영시 산양읍 한려해상 국립공원 내 한 야산에서 불이 났다.

현재까지 인명피해는 발생하지 않은 것으로 전해졌다.

산림청은 산불 진화 헬기 6대, 지휘차, 인력 90여명을 동원해 화재 발생 약 1시간 30분 만에 불길을 잡았다.

산림청은 인근 주택에서 발생한 화재가 산으로 확산한 것으로 보고 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정이다.

