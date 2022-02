이력서·자기소개서 작성법

[아시아경제 장세희 기자]세종대학교 대학일자리사업단이 오는 7일과 14일 이틀간 'SJ Jobs 취업 프로그램'을 개최한다고 6일 밝혔다.

이번 프로그램은 취업을 준비하는 학생들에게 면접과 서류작성에 대한 도움을 주고자 마련됐다. 다만 코로나19 확산을 감안해 전면 비대면으로 진행된다.

7일에는 이력서, 자기소개서 작성법에 대한 내용을 다룬다. 14일에는 면접 답변 준비에 대한 강의가 진행된다.

취업에 관심 있는 재학생이라면 누구나 신청이 가능하며, 신청은 개발시스템(유드림)을 통해 할 수 있다.

