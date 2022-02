'즉위 70년' 英 여왕 "찰스 왕위 오르면 카밀라도 왕비 인정받길"

[아시아경제 김혜민 기자] 엘리자베스 영국 여왕이 찰스 왕세자가 왕위에 오르면 그의 부인인 카밀라 카퍼 볼스도 '왕비(Queen Consort)' 칭호를 받길 바란다는 입장을 밝혔다.

5일(현지시간) 가디언과 BBC 등 영국 현지 매체들에 따르면 엘리자베스 여왕은 이날 즉위 70주년을 기념한 성명을 통해 이같이 밝혔다.

여왕은 "때가 무르익어 아들 찰스 왕세자가 왕이 되면 여러분이 제게 줬던 것과 똑같은 지지를 그와 그의 부인 카밀라에게 줄 것으로 안다"며 "그때가 되면 카밀라가 왕비로서 충직한 역할을 하기를 바란다"고 말했다.

카밀라는 찰스 왕세자의 오랜 연인으로 불륜관계를 이어온 것으로 알려진 과거 때문에 향후 왕비가 될지, 아니면 다른 호칭을 받을지가 관심사였다.

카밀라는 첫 왕세자비인 다이애나 스펜서가 1996년 이혼, 1997년 교통사고로 사망한 뒤 2005년 왕세자와 정식 결혼했으나 영국 내에서는 그에 대한 비판이 끊이지 않았다.

카밀라는 현재 '콘월 공작부인'으로서 왕실 행사에 참석 중이며, 다이애나가 받았던 왕세자빈 공식 호칭인 '프린세스 오브 웨일스'는 쓰지 않고 있다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr