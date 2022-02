中 올림픽 생중계 도중 사라진 외신기자…IOC "안타깝지만 일회적인 일"

[아시아경제 황수미 기자] 4일 개막한 2022 베이징 동계올림픽 개회식 현장에서 생중계하던 외신기자를 갑자기 난입한 중국 보안요원이 끌어내 논란이 일고 있다.

5일(현지 시각) 주요 외신에 따르면 네덜란드 공영 방송사 NOS의 중화권 특파원인 쇠르드 덴 다스 기자는 전날 밤 올림픽 개회식이 열린 베이징 국가체육장 밖에서 생중계를 시도했다.

기자가 마이크를 든 채 보도를 시작하자마자 갑자기 팔에 붉은 완장을 찬 남성이 카메라 앞에 나타나더니 다짜고짜 중국어로 소리치며 기자를 두 팔로 잡아 화면 밖으로 끌어냈다.

기자는 떠밀려 가면서도 보도를 이어가려 했다. 하지만 결국 중계는 중단됐고, 네덜란드 현지 방송국 스튜디오에서 이를 지켜보던 앵커는 당황스러워 했다.

이 장면이 카메라에 고스란히 담겨 전파를 탔고, SNS를 통해 전 세계로 퍼져나갔다. 덴 다스 기자는 몇 분 뒤에야 다시 개회식 중계를 이어갈 수 있었다.

이 중국 남성은 현장 보안 요원으로 나선 자원봉사자로 알려졌다. 이 보안 요원이 생중계를 가로막은 정확한 이유가 밝혀지지 않은 가운데 여러가지 추측이 나오고 있다. 생중계 당시 화려한 올림픽 경기장 대신 어두컴컴한 길거리가 배경으로 나온다는 이유로 보안 요원이 개입했다는 목격담도 있다.

덴 다스 기자는 트위터 계정에 올린 글에서 "우리는 오후 7시 직전에 국가체육장 주위를 찍고 있었는데 경찰이 해당 공간이 폐쇄되니 떠나달라고 했다"면서 "우리는 하라는 대로 했고, 생방송을 위해 준비하고 있었는데 경찰이 재차 폐쇄된 도로 끝으로 가라고 했다"고 당시 상황을 설명했다.

그는 "그 직후 '공공안전을 위한 자원봉사자'라는 붉은 배지를 단 사복을 입은 사람이 사전경고 없이 나를 강제로 화면에서 끌어냈다"며 "그는 자신의 신분을 밝히지 않았고, 매우 스트레스를 받은 것으로 보였다"고 했다.

이어 "다른 사람은 우리 조명을 훔쳐갔는데 그들은 우리가 무엇을 잘못했는지 정확히 말하지 않았다"며 "생방송은 이후 코너를 돌아 주차장에서 이어갈 수 있었다"고 덧붙였다.

NOS는 이날 트위터 계정을 통해 유감을 표명했다. NOS는 "우리 특파원이 카메라 앞에서 보안 요원에게 끌려나갔다"면서 "유감스럽게도 이런 일이 중국에 있는 취재진에게는 점점 일상적인 일이 되고 있다"고 밝혔다.

논란이 커지자 국제올림픽위원회(IOC)는 다음날 해명을 내놨다. IOC 대변인은 5일 "안타까운 상황이었다. 누군가 지나치게 열성적이었던 것 같은데, 당시 기자는 곧 보도를 이어갈 수 있었다"며 "이런 일은 일회적인 일이며, 베이징올림픽을 보도하는 해외 취재진에게 영향을 미치지 않을 것"이라고 말했다.

반면 관찰자망과 환구시보 등 중국 매체는 웨이보(중국판 트위터)에 "베이징 동계올림픽 개회식에 전 세계적인 관심을 기울이고 있는 동안 네덜란드 기자가 임시 통제구역 안으로 들어왔다"고 주장했다.

그러면서 "보안 요원이 정중하게 설득했지만 기자는 자신의 신분을 증명하지 않았다"며 오히려 기자가 보안 요원을 존중하지 않았다고 했다. 또 NOS에 대해선 "중국 안보 요원을 비방하는 글을 인터넷에 게시했다"며 비판했다.

