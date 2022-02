롯데, 스키·스노보드 대표선수 응원 영상 "누적 조회수 220만"

[아시아경제 김유리 기자] 롯데와 대한스키협회(KSA)가 제작한 스키, 스노보드 대표선수 응원 영상 '2022 어메이징 레이스(Amazing Race)'가 누적 조회수 220만 회를 돌파했다.

롯데는 대한스키협회 회장사로, 지난달 27일 공식 유튜브 등 SNS 계정을 통해 '2022 어메이징 레이스'를 공개했다. 이번 영상에서 대한민국 대표로 활동하고 있는 스키, 스노보드 선수들을 소개하고 자신들의 한계를 넘어서기 위해 노력하는 훈련 모습과 포부를 담았다. 영상 공개와 더불어 댓글 이벤트도 진행해, 1400여명이 선수들을 향한 응원의 목소리를 남겼다.

영상을 본 네티즌들은 "대한민국에 수많은 체육 종목들이 있지만 여러가지 이유로 외면 아닌 외면을 받는 종목들도 많습니다. 이렇게 많은 사람들이 응원하고 있으니 대한민국 스키, 스노보드 대표선수분들 힘내시고. 끝까지 최선을 다하는 멋진 모습 보여주리라 믿습니다." "자연환경적 어려움과 지원, 수적 열세에도 불구하고 도전을 멈추지 않는 대한민국 스키, 스노보드 대표선수들의 투지를 응원합니다."라며 응원을 보냈다.

한편 롯데는 대한스키협회 회장사가 된 이후 올림픽, 세계선수권, 월드컵 등 국제적 대회에서 메달 획득 선수뿐만 아니라 4~6위 선수까지도 확대해 포상금을 지급해왔다. 이번에도 대한스키협회와 함께 1~6위를 차지한 선수와 지도자에게도 포상금을 지급할 계획이다.

