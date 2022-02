[전남대병원 소식] 10년만에 인턴 정원 '꽉' 채워…의료서비스 향상 기대 등

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남대학교병원이 공정을 내세운 채용시스템의 획기적인 변화로 10여년만에 인턴 정원을 채워 화제다.

최근 수도권 일부 대형 병원들도 인턴 미달 사태를 겪고 있는 상황에서 지역의 대학병원이 인턴 정원을 채운 것은 이례적인 일로 평가된다.

이와 같은 변화는 비인기과 전공의 지원자 증가 등 지역 의료서비스의 질적 향상에 도움을 줄 수 있어 지역 내 긍정적인 영향을 끼치고 있다.

6일 전남대병원(병원장 안영근)에 따르면 2022년도 인턴 91명 모집 중 96명이 지원해 1.05:1의 경쟁률을 보였다.

정원을 모두 채운 것은 물론 자병원인 ▲순천성가롤로병원 ▲목포중앙병원 ▲여수전남병원 ▲여천전남병원 등 4곳의 병원에도 처음으로 12명의 인턴 정원을 모두 채워 파견할 수 있게 됐다.

이 같은 결과를 가져올 수 있었던 것은 전문적이고 체계적인 수련시스템은 물론 인턴 채용 과정에서 기존 틀을 과감하게 깨고 혁신적인 채용시스템을 도입한 것이 가장 컸다는 분석이다.

그 중 가장 큰 원인으로는 면접 위원의 외부화다.

전남대병원은 지난 2021년도 전공의 채용 면접 때부터 총 5명의 면접 위원 중 3명을 타대학 의과대학 교수로 위촉했다.

기존에는 5명 모두 전남대 의과대학 교수였지만 작년부터 절반 이상의 면접위원을 타대학 출신으로 채워 공정성과 투명성을 높인 것이다. 면접관의 외부위원 위촉은 전국 국립대병원 중 전남대병원이 최초로 실시했다.

주재균 교육수련실장(외과 교수)은 “인턴 및 전공의들에게 설문조사 등 다양한 경로를 통해 인터뷰를 해본 결과 채용시스템의 재검토가 필요했다”며 “철저하게 실력위주의 선발을 위한 외부 면접위원 위촉으로 채용시스템 혁신의 첫 발을 내딛었다”고 말했다.

실제로 전공의 선발시 외부 면접위원 위촉은 인턴 모집에 영향을 미쳤다.

지난해 인턴 선발 인원 87명 중 타 의과대학 출신은 10명(11.5%)에 불과했지만, 올해는 91명 중 22명(24.2%)으로 두 배 이상 증가했다. 전공의의 공정 채용이 보장됨에 따라 타대학 출신들의 인턴지원이 급증한 것이다.

뿐만 아니라 전남대병원 교육수련실에서 인턴·전공의들을 위한 근무 환경 및 시설 개선을 한 것도 주효했다. 개개인별 인터뷰와 설문조사 등을 통해 개선방향은 물론 MZ세대들의 요구에 맞춰 수련환경 프로그램을 적극적으로 바꿔나갈 수 있었다.

안영근 병원장은 “채용시스템의 변화가 인턴 및 전공의들의 지원 확대로 이어져 지역 내 의료서비스 환경까지 바꿀 수 있다는 사실에 매우 고무적이다”며 “광주 뿐 아니라 전남지역의 자병원 인턴까지 증가함에 따라 도서지역 의료질 확대의 선순환 구조로 이어졌으면 하는 바람”이라고 말했다.

◆정명호 교수, 급성심근경색증 등록연구 8만명 돌파

정명호 전남대학교병원 순환기내과 교수가 총괄책임연구자인 한국인 심근경색증 등록연구(Korea Acute Myocardial Infarction Registry·KAMIR) 사업이 등록 환자 8만명을 돌파했다.

지난 2005년 대한심장학회 창립 50주년 기념사업으로 시작된 등록연구 사업은 지난 2018년 10월 7만명 달성 이후 3년 4개월 만에 새로운 기록을 수립했다.

한국인 심근경색증 등록연구는 한국 실정에 맞는 급성 심근경색증의 예방과 진단, 치료법 등을 연구하는 것으로 연구결과는 미국의학회지 JAMA, 미국심장학회지 JACC, 미국순환기학회지 Circulation, 영국의학회지 BMJ 등 세계적 학회지에 꾸준히 발표됐다.

또 연구사업을 통해 지금까지 총 355편(SCI 326편)의 논문을 국내외 학회지에 발표하는 등 세계 최고수준의 연구 실적을 기록하고 있으며, 전국 40여개 대학병원에서 총 8만명의 심근경색증 환자를 등록해 다양하고 수준 높은 연구를 진행하고 있다.

특히 지난 2016년에는 심근경색증 교과서를 출판했으며, 2020년에는 한국인 급성 심근경색증 환자의 약물치료 전문가 합의문(Expert Consensus), 2021년에는 중재시술 치료법에 관한 전문가 합의문을 발표했고, 올해에는 심근경색증 교과서 개정판을 발간할 예정이다.

이 같은 체계적인 연구 성과에 대해 일본·중국 등 아시아권 국가들의 협력연구 제안을 받아 공동연구 및 심포지엄 등을 개최하고 있으며, 미국·영국·대만·싱가포르·말레이시아 등과도 활발한 교류를 펼치고 있다.

정 교수는 “등록연구 사업을 통해 국제적으로 대한심장학회와 전남대병원의 위상을 높이는 것은 물론 한국인 심근경색증 환자의 예방과 치료, 재활방법 개발연구에 크게 기여할 것”이라고 말했다.

