증권사 5곳 '1조원 클럽' 가입 눈앞 …최대 실적에 주주환원도 적극적

[아시아경제 이선애 기자] 증권사 5곳이 연간 영업이익 1조원 클럽에 가입할 전망이다. 지금까지 작년 실적을 발표한 증권사 가운데 영업이익 1조원을 넘은 회사는 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권 3곳이다. 한국투자증권과 키움증권 등이 1조원대 달성이 유력하다.

6일 금융투자업계에 따르면 2020년 증권사 최초로 '1조원 클럽'에 가입한 미래에셋증권은 2년 연속 영업이익 1조원대를 기록했다. 지난해 연결 영업이익은 전년 대비 33.01% 증가해 역대 최대 규모인 1조4858억원으로 잠정 집계됐다.

연간 세전순이익은 44.05% 증가한 1조6425억원, 당기순이익은 42.29% 늘어난 1조1872억원으로 역시 1조원을 넘었다.

미래에셋증권은 "국내외 수수료 수익 증가, 위험 관리를 통한 안정적인 운용 손익, 대형 기업공개(IPO) 성공, 해외법인 활성화 등으로 전 부문에서 고른 성장을 이뤘다"고 설명했다.

NH투자증권과 삼성증권은 창사 이래 첫 영업이익 1조원대를 달성하며 최대 실적을 경신했다.

잠정 실적 기준으로 NH투자증권의 지난해 연결 영업이익은 전년 대비 67.2% 증가한 1조3167억원, 삼성증권은 93.4% 늘어난 1조3111억원이다.

NH투자증권은 주식 위탁매매와 기업금융(IB) 부문 등의 수수료 수익 증가와 이자 수지 개선 등이 실적을 이끌었다고 설명했다. 삼성증권도 리테일, IB, 운용 등 각 부문이 고르게 성장했다고 밝혔다.

아직 실적을 발표하지 않은 증권사 중에는 한국투자증권과 키움증권의 연간 영업이익이 1조원을 돌파할 가능성이 크다.

작년 3분기까지 누적 연결 영업이익을 보면 한국투자증권이 1조637억원으로 이미 1조원을 넘었고, 키움증권은 9608억원으로 1조원에 근접했다.

메리츠증권과 대신증권은 영업이익이 1조원에 바짝 다가섰다. 메리츠증권은 전년보다 14.6% 늘어난 9489억원, 대신증권은 274.4% 증가한 8956억원으로 가파른 성장세를 보였다.

호실적을 발판으로 증권사들은 주주환원 정책도 적극적으로 펼치고 있다. 미래에셋증권은 올해 주주들에게 보통주 300원, 1우선주 330원, 2우선주 300원 등의 현금배당을 하고 1740억원 규모인 자사주 2000만주를 소각할 계획이다. 배당과 자사주 소각을 합친 주주환원 규모는 모두 3622억원으로 작년에 약속한 주주환원 성향 30% 이상을 넘는 수준이다.

삼성증권은 시가배당률 7.7%에 해당하는 주당 배당금 3800원을 결의했다. 메리츠증권은 보통주 100원, 종류주 283원의 현금 배당을 할 예정이다.

