에어부산, 인천~블라디보스토크 하늘길 열었다 … 5일 취항식, 격주 토 1회 운항

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 에어부산이 인천과 블라디보스토크를 잇는 정기 노선을 열었다.

에어부산은 지난 5일 오전 10시 30분 인천국제공항 제1여객터미널에서 안병석 대표와 임직원들이 참석한 가운데 인천~블라디보스토크 노선 취항식을 했다고 6일 밝혔다.

에어부산의 인천~블라디보스토크 노선은 정기 항공편으로 격주 토요일 1회 운항한다.

인천국제공항에서 오전 11시 15분 출발해 블라디보스토크 국제공항에 오후 3시 도착한다. 현지 공항에서 오후 6시 5분 출발해 인천국제공항에 저녁 8시 도착하는 일정이다. 운항 기종은 180석의 A320 항공기를 투입한다.

러시아 연해주의 행정중심지이자 극동 지방의 최대 도시인 블라디보스토크는 러시아 정부의 신동방정책과 한국의 신북방정책이 접점을 이루는 지리경제학적 요충지로 양국 간 교류가 활발해 이용 수요가 많은 노선이다.

지금까지 현지 출장과 친지 방문 등 필수 이동이 필요한 이용객이 많았지만 국적 항공사 운항이 적어 불편함이 컸던 노선이다.

지난 한 해 동안 2만여명이 해당 노선을 이용했지만 러시아 국적 항공사만 운항했다.

에어부산 관계자는 “이번 인천~블라디보스토크 노선 취항을 통해 이용객의 편익이 크게 향상되고, 한국과 러시아 양국 간 협력과 교류의 촉매제가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

항공권은 에어부산 홈페이지와 모바일 웹, 앱을 통해 구매할 수 있다. 에어부산은 첫 운항을 기념해 실속 일반 항공권 구매 후 6월까지 탑승하는 고객을 대상으로 무료 위탁수하물 서비스를 기존 15kg에서 23kg으로 확대해 제공한다.

블라디보스토크 입국자는 러시아 입국 시 도착시간 기준으로 48시간 이내에 검사한 영문 PCR 음성 확인서를 반드시 지참해야 한다. 한국인은 무비자로 입국할 수 있다.

입국 조건과 방역 기준에 대한 내용은 외교부 홈페이지나 블라디보스토크 총영사관 공지사항에서 확인할 수 있다.

