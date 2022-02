충무아트센터 주변 맛집·멋집?... 중구, 리플릿 제작

위풍당당한 짝갈비부터 도쿄에서만 먹을 수 있던 일본 꼬치까지

[아시아경제 박종일 기자] 서울 중구(구청장 서양호)가 충무아트센터 주변 맛집을 소개하는 리플릿 '중구 백미(百味)로드'를 제작했다.

최근 충무아트센터, 신당역 주변에는 '경험소비'와 'SNS공유'로 대표되는 MZ세대의 트렌드를 반영한 다양한 콘셉트의 식당과 카페, 술집 등이 들어서고 있다.

인스타그램을 통해 2030들에게 아름아름 알려지면서 입소문을 탄 신당동 칵테일 전문점, 일본 현지의 하이볼과 꼬치 맛을 그대로 옮겨놓은 듯한 선술집, 밖에서 훤히 보이는 진열창에 큼직한 고기가 먹음직스럽게 걸려있는 짝갈비 전문점 등 오랜 추억이 켜켜이 쌓인 노포에서 개성 있는 카페와 음식점까지 뉴트로(Newtro)의 매력을 맛볼 수 있는 장소들로 가득하다.

그러나, 구석구석 숨겨져 있는 이런 맛집·멋집을 소개하는 리플릿이나 온라인 콘텐츠는 부재해 주로 단골 고객에게만 의존하고 있는 상황이었다.

중구청 문화관광과 관계자는 "코로나19로 관광객 유입은 감소됐으나 뮤지컬 관람이나 전시회를 찾는 젊은 세대들의 발길은 이어지고 있다"며 "충무아트홀 공연 관람객들에게 인근 맛집을 홍보해 침체된 지역 상권에 활기를 불어넣기 위해 리플릿 제작을 기획하게 됐다"고 밝혔다. 구는 이를 통해 동대문 디자인플라자(DDP)나 중앙시장 등 주변 명소의 관광 경기도 점차 회복될 것으로 기대하고 있다.

리플릿은 충무아트센터와 주요 관광안내소 등에 비치돼 있다. 중구 홈페이지와 블로그 등에도 게재, 누구나 쉽게 찾아볼 수 있도록 할 예정이다.

앞서 구는 지난해 말 지역 내 관광명소 24개소와 맛집 30곳을 테마별로 소개하는 중구 맛집 관광지도 '중구씨 맛나러 가는길'을 제작해 골목 상인들과 주민들의 큰 호응을 얻은 바 있다.

서양호 중구청장은 "리플릿을 통해 중구 골목골목 숨은 매력들을 널리 알려 많은 분들이 중구의 매력에 흠뻑 빠질 수 있길 바란다"며 "앞으로 맛집과 주변 명소를 연결한 다양한 관광 콘텐츠를 개발해 관광 활성화에도 노력하겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr