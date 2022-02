TV 출하량 3.4% 증가 전망…업계는 스포츠 특수 기대중

베이징올림픽, 슈퍼볼, 카타르 월드컵 등

대형·프리미엄 TV 수요 끌어올릴 수 있는 환경

[아시아경제 박선미 기자] 올해 전 세계적으로 TV 출하량이 3.4% 가량 증가할 것이란 전망이 나오고 있는 가운데 TV업계는 베이징 동계올림픽 개막을 시작으로 줄줄이 예정돼 있는 스포츠경기에 TV 판매 증가 기대를 걸고 있다.

5일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 TV 출하량은 지난해보다 3.4% 증가한 2억1700만대가 될 것으로 예측됐다. 지난해 패널 가격 고공행진 속에 TV 업체들이 23.6인치, 32인치, 43인치 등 중소형 TV의 공급을 축소했지만 올해는 중소형 TV 생산량이 늘고 OLED와 미니LED 등 프리미엄 TV 출하량도 늘 것으로 전망했다.

TV업계는 베이징 동계올림픽 개막에 맞춰 TV 판매를 바짝 끌어올리기 위한 각축전이 치열하다. 1분기는 TV시장의 전통적 비수기로 꼽히지만 올해는 코로나19 오미크론 변이 확산이라는 특수 상황에 직면한 만큼 대형 화면으로 스포츠 경기를 즐기려는 소비자들이 초대형·프리미엄 제품 구매를 할 것으로 기대하고 있는 것.

삼성전자는 이달 13일까지 국내 대규모 할인 행사인 ‘삼성전자 세일 페스타’를 통해 행사 QLED 스탠드형 TV를 99만원에 70대 한정 판매하고, 미니 LED 기술을 적용한 네오(Neo) QLED TV도 할인가에 판매하고 있다. 금액대별 포인트를 중복 적용 지급하는 행사를 함께 진행 중이며 QLED 스탠드형 TV와 사운드바를 30~40% 가량 할인된 가격에 공동구매할 수 있는 기회도 제공하고 있다. LG전자는 지난 3일까지 ‘올레드와 함께하는 스포츠 대축제’ 행사 통해 LG 올레드 TV 구매시 최대 300만원의 ‘응원 캐시백’을, QNED와 나노셀 등 프리미엄 LCD TV에서도 각각 최대 50만원, 10만원의 캐시백을 제공했다.

이마트가 오는 16일까지 올림픽 ‘집관족(집에서 관람하는 사람들)’을 겨냥해 삼성 QLED TV와 LG 올레드 TV를 연중 최저가 수준에서 판매하는 ‘프리미엄 TV페스타’를 진행하는 등 유통업계도 TV 판매 촉진에 힘을 보태고 있다. 이마트는 삼성·LG TV 구매시 결제금액이 200만원, 300만원 이상시 각각 2만원, 3만원의 커피쿠폰을 증정하고 별도의 할인쿠폰 및 상품권을 제공하는 혜택도 준다.

가전업계는 특히 올해 대형·프리미엄 TV 판매를 바짝 끌어올린다는 전략을 세웠다. 이달 베이징올림픽과 미식축구리그(NFL) 결승전 슈퍼볼(13일) 뿐 아니라 항저우 아시안게임(9월), 카타르 월드컵(11월) 등 굵직한 스포츠 행사가 예정돼 있어서다.

지난해 TV를 비롯한 생활가전의 수요 급증이 최대 매출 실적으로 연결된다는 점을 확인한 만큼 올해도 스포츠경기를 TV 판매 마케팅에 적극 활용하려는 움직임을 보이고 있는 것. 일반적으로 대형 스포츠 행사가 다가오면 더 큰 화면, 더 좋은 화질로 경기를 보려는 스포츠 팬들이 늘어나면서 TV 구매가 초대형·프리미엄 제품에 집중되는 양상을 보인다.

가전업계 관계자는 "지난해 대형·프리미엄 TV가 실적 효자 역할을 톡톡히 했다"며 "올해는 TV 수요가 떨어지지 않을까 하는 우려가 큰 데, 올림픽을 시작으로 줄줄이 대기하고 있는 스포츠경기를 TV 판매에 적극 활용할 수 밖에 없는 상황"이라고 말했다.

