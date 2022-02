[아시아경제 최동현 기자] 서울 송파구 방이동 소재 한 주유소에서 차량이 주유 중이던 다른 차량으로 돌진하는 사고가 발생했다.

5일 오후 2시 33분께 방이동의 한 주유소에 그랜저 차량이 돌진해 포르쉐와 주유기를 들이받았다. 이 사고로 포르쉐 조수석에 있던 여성과 주유중이던 남성이 경상을 입어 병원으로 이송됐다.

경찰 관계자는 "운전 미숙으로 인한 사고"라고 전했다.

