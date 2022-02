아이엘커누스, 차세대 스마트홈 IoT 플랫폼 출시…"맞춤형 서비스 제공"

인간중심 제어·설계 기능 강화

한 플랫폼서 통합 관리 가능

아이엘사이언스의 관계사인 사물인터넷(IoT) 전문기업 아이엘커누스가 차세대 스마트홈 IoT 플랫폼을 출시했다고 4일 밝혔다.

이번에 선보인 IoT 플랫폼은 홈, 오피스, 공동주택 등 다양한 주거환경을 고려한 인간 중심(Human Centric) 설계 및 제어 기능을 강화했다. 특허 받은 무선 IoT센서와 인공지능(AI) 기술을 결합해 말로 명령하지 않아도 사람의 행동을 인식해 플랫폼에 연결된 모든 전자, 조명기기의 자동제어가 가능하다.

기기 연동성을 높인 메인 칩셋과 통신방식을 적용해 장치 간 유기적 정보 교환을 구현하고, 상위 서버에 작동 데이터를 전송해 축적하도록 설계됐다. 이를 통해 아이엘커누스는 제품과 연결된 각종 기기로부터의 빅데이터 정보를 AI로 분석해 사용자 니즈에 부합하는 맞춤형 서비스를 제공하겠다는 구상이다.

특히 빛의 밝기와 색상 등 시각적 기능만이 아니라 사용자의 수면 활동 등 생체리듬에 따라 조명을 조절하는 비시각적 효과까지 하나의 플랫폼으로 통합 관리가 가능하다. 사용자 편의를 극대화한 인터페이스와 완성도 높은 디자인을 갖춘 것도 특징이다.

제품은 스마트 멀티 통신중계기, 스마트 스위치, 움직임/열 감지 스마트 카운트 센서, 움직임 감지 스마트 재실 센서, 스마트 리모콘 제어기, 스마트 플러그로 구성됐다.

아이엘커누스 관계자는 "시중에 다양한 스마트홈 관련 제품이 있지만 특허 받은 무선 IoT센서 기반의 기술력은 당사만의 차별적 경쟁력"이라며 "AI 및 빅데이터 기술과의 융합으로 전작 대비 한층 고도화된 스마트홈 IoT 플랫폼을 구현할 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.

