울산 찾은 이재명 "울산의료원 조속 설립…부울경 연결 교통망 확충"

"울산을 탄소중립 대응 거점으로 육성할 것"

[아시아경제 이기민 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 5일 조속한 울산의료원 설립, 탄소중립 대응 핵심거점 육성 및 부산·경남 연결 교통망 확충 등을 골자로 하는 울산 지역 공약을 발표했다.

이 후보는 경남권 이날 오전 울산과학기술원(UNIST)를 찾아 "4차 산업혁명으로 대전환이 급격히 진행되면서 산업도시 울산에 커다란 변화가 요구되고 있다"며 "산업도시 울산을 넘어 사람이 행복한 도시 울산으로 나아가겠다"고 밝혔다.

그는 이어 "울산의료원 설립을 조속히 추진해 공공의료기관 비중 1%라는 불명예를 씻어내겠다"면서 "울산대 의대 운영을 정상화해 학생들이 울산에서 의사로 성장할 수 있도록 하겠다"고 강조했다.

그러면서 "탄소중립기술 실증화를 지원해 제조산업 거점인 울산을 탄소중립 대응 핵심 거점으로 육성하겠다"며 공정설계기술원 및 숙련기술진흥원 설립, 첨단과학 중심 울산밸리 조성 등을 약속했다.

또한 "수소 모빌리티 부품기술 지원센터 설립을 포함한 수소 모빌리티 클러스터를 구축해 수소 산업 전주기 생태계를 조성하겠다"며 부유식 해상풍력 제조·연구단지 조성 계획을 설명했다.

울산·부산·경남을 잇는 교통망 확충과 관련해서는 "울산~양산~김해를 연결하는 동남권 순환광역철도 사업 신속 추진, 부산~양산~울산 광역철도 재정사업 추진 적극 지원, 수소트램 건설 지원 등을 약속했다.

아울러 국가 차원에서 반구대 암각화군의 유네스코 세계유산 등재를 적극 추진하겠다 암각화 세계유산센터 유치와 대곡천 에코지오밸리공원 및 둘레길 조성 등을 공약했다.

한센인들이 모여사는 성혜마을과 관련해서는 장현첨단산업단지와 연계한 지구단위 재정비사업 지원을 약속했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr