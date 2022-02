'청약 만점' 몰랐던 尹 비난에…홍준표 "대통령은 국정철학만 굳건하면 돼"

[아시아경제 나예은 기자] 전날 열린 대선 후보 TV토론회에서 윤석열 국민의힘 대선 후보가 주택청약 관련 답변으로 오답을 말한 가운데, 홍준표 국민의힘 의원이 윤 후보를 옹호했다.

4일 온라인 플랫폼 '청년의 꿈'에 한 누리꾼은 "준표 형님! 이거 꼭 봐주세요"라는 글을 올렸다. 그는 "대통령 될 사람이 지금 부동산 때문에 대한민국 국민들이 얼마나 힘들고 뻔히 알면서, 저번 경선 때 청약통장이 집이 없어서 못썼다고 해서 공개적으로 털렸으면 공부를 해야지 이게 말이 됩니까?"라고 목소리를 높였다.

이에 TV 토론회를 보지 못했다고 밝힌 홍 의원은 "세세한 부분 몰랐다고 해서 비난하는 건 좀"이라고 답글을 달았다.

앞서 전날 안철수 국민의당 후보는 '부동산' 관련 토론에서 윤 후보에게 "윤 후보가 청년을 위해 군필자에게 청약가점 5점을 부여하겠다고 공약한 것으로 안다. 혹시 청약점수 만점이 몇 점인지 아느냐"고 물었다.

이에 윤 후보는 "40점으로 알고 있다"고 답했고, 안 후보가 "예, 84점인데요"라고 하자, 윤 후보는 "아, 예, 84점"이라고 정정했다.

그러자 안 후보는 "혹시 작년에 서울 지역 청약 커트라인이 어느 정도인지 아시는지"라고 재차 물었고, 윤 후보가 "글쎄요. 거의 만점 돼야 하지 않나"라고 답하자 "62.6점"이라고 꼬집었다.

한편 또 다른 누리꾼은 "어제 윤석열이 모른다고 해서 이재명이 설명했던 'RE100'에 대해서 알고 계십니까? 안철수가 윤석열한테 '청약점수 몇 점이 만점입니까?'라고 질문했을 때 40점이라고 대답한 것 아십니까?"라며 "지금 제 주변에 있는 대부분의 준표형님 지지자들은 안철수 찍는답니다"라고 글을 올렸다.

이에 홍 의원은 "대통령은 통치 철학이 중요하지 장학퀴즈식 단편적인 지식은 중요치 않다"고 말했다.

아울러 윤 후보의 토론 자세를 보고 "만약 무자료로 토론했으면 윤석열 아무 대답도 못합니다"라는 누리꾼에게 홍 의원은 "기본 국정철학만 굳건하면 되는데"라고 전하기도 했다.

