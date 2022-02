창원 주남저수지에 멸종위기종 ‘줄기러기’ 나타나

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원 주남저수지 일원 농경지에서 멸종위기종 줄기러기 1개체가 관찰됐다.

4일 창원시에 따르면 줄기러기는 지난 1월 28일 주남저수지 수면에서 휴식을 취하는 모습이 처음 관찰된 이후, 인근 송용들에서 기러기 무리에 섞여 먹이활동 하는 등 안정적인 생활을 하고 있다.

줄기러기는 2018년 세계자연보전연맹(IUCN) 적색목록에 가장 최근에 평가돼 관심 대상 범주에 해당하는 종이다.

주로 바이칼호 남부에서 몽골 고원지대, 중국 북부, 히말라야 북부에서 번식하고, 겨울에는 인도, 일부 미얀마와 중국 남부에서 월동해 내륙에서의 관찰은 쉽지 않은 것으로 알려져 있다.

국내에서는 길 잃은 새로 2003년 한강 하구 곡릉천 초입, 2013년 강화도, 2015년 경남 하동, 2020년 서산에서 관찰이 알려지면서 최근 애조가들의 지대한 관심을 받는 종이다.

주남저수지는 지난 2008년 철새의 안정적 서식 환경 조성을 위해 가로등 등 조명시설 최소화하고, 철새이동의 위협요인인 전신주 지중화 사업을 진행했다. 이후에도 농경지 매입 등 철새 서식을 위한 다양한 노력으로 해마다 기러기 개체 수는 증가하고 있다.

문용주 주남저수지과장은 “주남저수지는 창원시의 자랑거리로 습지환경보호와 철새 서식 관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr