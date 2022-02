[아시아경제 임춘한 기자] 이재명 더불어민주당·윤석열 국민의힘·안철수 국민의당·심상정 정의당 대선 후보가 지난 3일에 이어 다시 한번 4자 토론에 나선다.

4일 한국기자협회는 오는 8일 밤 4자 대선후보 토론 개최를 제안했고, 여야 4당 대선후보들이 모두 참여 의사를 밝혔다.

권혁기 민주당 선대위 공보부단장은 "중계방송사와 시간 등도 기자협회가 결정해 발표할 예정"이라고 말했다. 국민의힘, 국민의당, 정의당 역시 기자협회에 참가 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.

이번 토론이 성사되면서 선관위가 주최하는 법정 토론(21일 경제·25일 정치·다음달 2일 사회 주제)에 더해 두차례 추가로 4자 토론이 진행되게 됐다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr