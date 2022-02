광주 동구 '건축민원상담실' 운영

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 동구는 주민들에게 복잡하고 어려운 건축 문제를 전문가가 직접 상담해주는 '건축민원상담실'을 운영 중이라고 4일 밝혔다.

건축민원상담실은 최근 급증하는 건축 인·허가, 가로주택정비사업, 건축물 해체 허가 등 건축 민원에 대해 건축사 등 전문가를 민원상담관으로 위촉해 주민들에게 전문적이고 신속한 상담을 통한 대민 서비스 질을 향상시키고자 마련됐다.

이로써 그동안 주민들이 전문적인 건축 상담을 받으려면 건축사사무소에 개별 방문해왔으나, 건축민원상담실 운영으로 구청 건축과에 방문 또는 전화 문의만 하면 전문가와의 상담이 가능해졌다.

매주 월·수(오후 2~4시) 운영되는 건축민원상담실에서는 ▲토지 매입 전 건축 가능 여부 검토 ▲건축허가 및 신고 절차 안내 ▲건축 관련 각종 법령 ▲건축물 안전관리 ▲위반건축물 해소방안 및 건축공사 주요 단계별 유의사항을 안내받을 수 있다.

임택 동구청장은 "광주광역시건축사협회 건축사들이 참여하는 건축민원상담실이 건축에 대한 주민들 고민을 속 시원히 해결해 줄 수 있을 것으로 기대한다"면서 "주민들에게 보다 더 다가가는 소통행정 서비스를 지속적으로 발굴·확대해 나가겠다"고 말했다.

