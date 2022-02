설 연휴 140만명 국내선 탔다…코로나 이전 수준 넘어

[아시아경제 임춘한 기자] 올해 설 연휴 국내선 이용객이 엿새간 약 140만명을 기록하면서 하루 평균 이용객 수가 지난해 설·추석 연휴는 물론 코로나19 이전 수준을 넘어선 것으로 나타났다.

4일 한국공항공사에 따르면 이번 설 연휴(1월28일∼2월2일) 동안 인천공항을 제외한 국내 14개 공항 여객 수는 139만8816명으로 집계됐다. 하루 평균 23만3136명이 이용한 셈이다.

코로나19 이전인 2019년 설 연휴 17만6610명이었던 하루 평균 국내 여객 수는 지난해 설 연휴 19만63명, 지난해 추석 연휴 22만649명으로 증가 추세를 보이고 있다. 하루 평균 운항 편수도 지난해 설 연휴 1342편에서 지난해 추석 연휴 1455편으로 늘었으며 올해 설 연휴에도 1458편을 기록했다. 2019년 설 연휴에는 하루 평균 1079편이 운항했다.

올해 설 연휴 이용객이 가장 많은 공항은 제주공항으로 50만7388명이 다녀갔으며, 김포공항 (47만3866명)과 김해공항(19만6819명)이 그 뒤를 이었다. 특히 연휴 마지막 날인 이달 2일 하루에만 26만866명이 국내선을 이용했으며 국내 여객 수가 가장 적은 날은 지난달 31일(20만2956명)이었다.

한국공항공사 관계자는 "코로나19 초기 이후엔 해외여행 수요가 국내여행으로 옮겨가면서 최근 1년간 국내선 여객 수가 코로나 이전을 추월하는 현상이 나타나고 있다"고 말했다.

