[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 4일 낮 12시 50분쯤 광주광역시 남구 지석동의 한 갈대밭에서 불이나 30여 분만에 완진됐다.

이 불로 인명피해는 발생하지 않았으며, 재산피해 규모는 현재 파악 중이다.

신고를 받고 출동한 소방대원은 펌프차 등을 투입해 오후 1시 29분쯤 화재를 모두 진압했다.

소방당국은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

