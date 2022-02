[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 경산시가 올해 경북도민 행복대학 경산시캠퍼스의 ‘3050리더스’ 과정을 모집한다.

행복대학은 오는 7일부터 2월 11일까지 경산시민 30~50대 남녀 50명을 모집한다. 경산시 평생학습관 홈페이지에서 접수받는다.

선발된 교육생은 영남대학교 인문관에서 매주 화요일 저녁 7시부터 9시까지 경북학, 인문학, 사회·경제, 생활·환경 등 총 7대 영역의 수업 과정으로 상·하반기 각 15주씩 수업을 받는다. 기타 자세한 사항은 경산시 평생학습과로 문의하면 된다.

