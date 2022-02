[아시아경제 임춘한 기자] KG모빌리언스 KG모빌리언스 046440 | 코스닥 증권정보 현재가 9,270 전일대비 340 등락률 +3.81% 거래량 249,542 전일가 8,930 2022.02.04 15:30 장마감 관련기사 "테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어담은 극비리 황금株주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장"테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어담은 황금株 공개 close 는 4일 지난해 영업이익이 475억100만원으로 전년보다 3.93% 증가했다고 공시했다.

