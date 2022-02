한국타이어앤테크놀로지 "한온시스템 보유지분 관련해 검토 중"

[아시아경제 이정윤 기자] 한국타이어앤테크놀로지 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 코스피 증권정보 현재가 34,200 전일대비 250 등락률 -0.73% 거래량 226,772 전일가 34,450 2022.02.04 15:30 장마감 관련기사 한국타이어 "한국공장, 파업탓 연간 적자"…글로벌 영업익은 2%↑한국타이어앤테크놀로지, 지난해 영업익 6418억원…전년比 2.2%↑[클릭 e종목] “한국타이어앤테크놀로지, 4분기 영업이익 전년比 51.7%↓ 전망” close 는 "지난해 4월 9일 한국경제 지면에 보도 된 ''2대 주주' 한국타이어, 한온시스템 손 턴다' 보도 내용에 대한 해명 공시의 재공시"라며 "한온시스템 보유 지분 관련해 검토 중에 있으며 현재까지 구체적으로 결정된 사항은 없다"고 4일 공시했다.

아울러 "이와 관련해 향후 구체적인 사항이 결정되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시하도록 하겠다"고 했다.

