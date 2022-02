[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 클라라가 빛나는 미모를 자랑했다.

최근 클라라는 자신의 인스타그램에 사진 여러 장을 공개했다.

사진 속 클라라는 오프숄더 상의를 입고 매혹적인 표정으로 거울 셀카를 찍고 있다.

클라라는 2019년 2세 연상의 비연예인과 결혼해 한국과 중국을 오가며 활발한 활동 중이다.

