현대건설기계, 지난해 당기순익 1264억원…전년比 1387%↑

[아시아경제 이정윤 기자] 현대건설기계가 지난해 연결재무제표 기준 당기순이익이 전년 대비 1386.6% 증가한 1264억3417만원이라고 4일 공시했다.

지난해 매출액은 3조2843억3962만3000원이며 영업이익은 전년보다 83.8% 늘어난 1607억883만6000원이라고 공시했다.

회사 측은 "대규모 경기 부양책 및 원자재 시장 호황에 따른 수요 증대로 전년 대비 매출액 및 영업이익 등이 모두 증가했다"고 밝혔다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr