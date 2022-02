치료에서 예방으로…2030세대 건강 관리 활발

[아시아경제 문혜원 기자]코로나 팬데믹 이후 건강에 대한 중요성이 강조되면서 유통업계에서는 중장년층의 주요 관심사였던 건강관리가 2030대로까지 확산되고 있다. 관리에 대한 개념이 확장되면서 건강 뿐 아니라 노화, 피부, 다이어트 등 카테고리도 다양해지는 추세다. 특히 개인의 취향이나 컨디션에 따라 적절한 제품들로 구성된 건강기능식품 키트가 주목받고 있다.

6일 업계에 따르면 이너뷰티 브랜드 슬로우 글로우의 ‘리추얼 키트’는 비스포크 컨셉으로 라이프스타일과 컨디션에 따른 적절한 건강기능식품들로 구성되어 개인별 맞춤형 관리를 제안한다. 일상·운동·휴식으로 세분화된 3가지 포트폴리오 가운데 각 2종씩 총 6가지 조합의 포트폴리오를 제공해 일상 속 다양한 라이프 사이클에 맞춰 필요한 관리를 할 수 있다.

2030세대 사이 젊은 탈모증 환자가 해마다 늘어나며 일찍이 헤어 관리를 시작하려는 움직임도 증가하고 있는 추세다. 먹는 의약품 외에도 집에서 손쉽게 관리할 수 있는 기능성 샴푸에 대한 수요 역시 높아지고 있다.

닥터그루트의 ‘마이크로바이옴 두피토닉’은 나이아신아마이드, 히노키티올, 세신틴크 등 탈모증상환화에 도움을 주는 기능성 성분을 함유한 두피 토닉이다. 7가지 프리바이오틱스와 파라프로바이오틱스를 함유하고 있으며, 모근에 영양을 공급해 주고 두피 혈행개선 효과를 부여해 건강한 두피 마사지를 도와준다.

현대인이라면 잦은 전자기기 사용으로 장시간 전자파에 노출되거나 렌즈 착용, 미세먼지 등으로 인한 눈의 피로감을 느낀 경험이 있기 마련이다. 과거에 주로 노안이나 시력저하를 예방하기 위한 것으로 여겨졌던 다양한 아이 케어 제품들 역시 중장년층에서 2030세대로까지 소비 연령대가 확대되고 있다.

종근당의 ‘아이클리어 루테인아스타잔틴’은 캡슐 하루 한 개로 눈 피로와 눈 노화 더블케어를 할 수 있는 건강기능식품이다. 초임계 공정으로 저온 추출하여 산패 위험도가 낮은 높은 순도의 안전한 아스타잔틴이 눈의 피로도 개선에 도움을 주고, 루테인이 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있는 것이 특징이다.

동아제약 ‘아이봉’은 먼지와 땀, 콘택트렌즈 착용 및 화장품 사용 등으로 생긴 눈 속 이물질을 씻어내는 안구세정제다. 눈에 이물감이나 피로감이 느껴질 때 1일 3회~6회 정도 동봉된 세정컵에 세안액을 담아 눈을 깜빡여 세안해주면 청량감과 피로 완화를 경험할 수 있다.

