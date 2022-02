[인사]서울시교육청

◆서울시교육청

◇유아 교육전문직원

<승진> ▶유아교육과장 백정희 <전보> ▶유아교육진흥원 원장 오필순 <전직> ▶유아생활교육 장학관 김태희 ▶유아교육진흥원 기획연구과장 황보영

◇초등 교육전문직원

<승진> ▶동부교육지원청 교육장 김애경 ▶서부교육지원청 교육장 이양순 ▶학생교육원 원장 김장균 ▶중부교육지원청 교육지원국장 이의란 ▶북부교육지원청 교육지원국장 정선숙 ▶교육연구정보원 교수학습정보부장 윤영진 ▶교육연수원 기획평가부장 문진철 ▶과학전시관 기획운영부장 김선희

<전직> ▶남부교육지원청 교육장 홍성철 ▶교육연구정보원 교육정책연구소장 조현석 ▶초등교육과 초등교육과정 장학관 김유상 ▶북부교육지원청 초등교육지원과장 김정이 ▶중부교육지원청 초등교육지원과장 김종범 ▶강동송파교육지원청 초등교육지원과장 오시영 ▶강남서초교육지원청 초등교육지원과장 조병래 ▶성북강북교육지원청 초등교육지원과장 민태일 ▶초등교육과 기초학력·방과후학교 장학관 장경아

◇중등 교육전문직원

<승진> ▶교육연수원 원장 양신호

<전보> ▶서부교육지원청 중등교육지원과장 맹보영

<전직> ▶중부교육지원청 교육장 임규형 ▶진로직업교육과장 신상열 ▶서부교육지원청 교육지원국장 정환희 ▶성동광진교육지원청 교육협력복지과장 최화섭 ▶중등교육과 학력평가 장학관 오성근 ▶민주시민생활교육과 상담·마음건강 장학관 신선호 ▶민주시민생활교육과 성평등 장학관 윤정옥 ▶남부교육지원청 중등교육지원과장 김근회 ▶강동송파교육지원청 중등교육지원과장 신현주 ▶강남서초교육지원청 중등교육지원과장 윤미선 ▶성북강북교육지원청 중등교육지원과장 이명숙

◇특수 교육전문직원

<전직> ▶특수교육과장 김정선 ▶특수교육과 통합교육운영 장학관 조광우

<전보> ▶특수교육과 특수교육기획 장학관 오승근 ▶특수교육과 특수교육과정 장학관 전상희

◇영양 교육전문직원

<승진> ▶학교보건진흥원 식생활교육지원과장 권순주

