세라젬, 한달간 척추의료가전 등 특별 프로모션 진행

[아시아경제 최동현 기자] 홈 헬스케어 전문기업 세라젬(CERAGEM)이 2월 한 달 간 세라젬 V6등 신제품과 인기 제품 구매 고객에게 혜택을 제공하는 특별 프로모션을 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 프로모션은 설 명절과 입학 시즌 등이 겹친 2월을 맞이해 온 가족이 세라젬 홈 헬스케어 가전을 경험할 수 있도록 다양한 혜택으로 마련했다. 프로모션 대상 제품으로는 새롭게 출시한 척추 의료가전 ‘세라젬 V6’와 안마의자 ‘파우제’ 신제품, 파우제 리클라이너 소파 등이 있다.

세라젬 V6 등 척추 의료가전 구매 및 렌탈 고객에게는 ‘기펠 에어커튼 무연 그릴’과 다리 부위 마사지가 가능한 ‘세라젬 에어 마사지기’, ‘발마사지기’ 중 하나가 사은품으로 증정된다. 또 세라젬 V6 등 척추 의료가전 구매 및 렌탈 시 ‘세라체크 DNA 52종 유전자 검사 키트’와 ‘전용 러그’를 기본 사은품으로 제공한다. 스타일리시 안마의자 ‘파우제’ 구매·렌탈 고객에게는 파우제 전용 러그와 협탁을 제공한다.?

아울러 척추 의료가전과 파우제, 리클라이너 소파 중 2가지 제품을 동시에 렌탈하는 구매 고객은 결합 할인도 받을 수 있다. 결합 렌탈 고객에게는 월 1만원의 가격 할인을 제공하며, 두 제품 구매와 렌탈 고객에게 지급되는 사은품도 동일하게 제공한다. 또 3종(마스터·파우제 안마의자·파우제 S 소파) 결합 렌탈 시에는 세라봇 풀패키지를 추가로 증정한다.

세라봇 단품 및 풀패키지(안심살균수기 포함) 구매 고객은 10만원을 할인된 가격에 구매할 수 있으며, 척추 의료가전과 파우제 구매 고객이 세라봇을 구매할 경우 15만원 할인 혜택이 주어진다.

세라젬 관계자는 "2월을 맞아 사랑하는 사람들에게 따뜻한 마음을 고백할 수 있도록 다양한 프로모션을 준비했다"라며 “세라젬의 헬스케어 제품을 통해 소중한 사람들과 함께 건강한 휴식 시간을 보내시길 바란다"라고 말했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr