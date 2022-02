[아시아경제 조성필 기자] 김원웅 광복회장의 국회 카페 횡령 의혹을 서울 영등포경찰서가 수사한다.

4일 경찰 등에 따르면 경찰청 국가수사본부는 시민단체인 사법시험준비생모임이 김원웅 회장과 광복회 전 간부 등 3명을 업무상 횡령 혐의로 고발한 사건을 영등포경찰서에 배당했다.

앞서 TV조선은 광복회가 운영하는 국회 소통관 앞 카페의 운영 수익 4500만원을 김 회장이 옷 구매와 이발소 이용 등 개인 용도로 사용한 의혹이 있다고 보도했다. 김 회장 측은 광복회 명의의 보도자료에서 의혹 내용이 전부 '날조된 허위 사실'이라며 강력 반발했다.

한편 보수성향 단체인 자유대한호국단은 이날 오후 김 회장을 배임 혐의로 서울경찰청에 고발할 예정이다.

