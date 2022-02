경남교육청, 2022년도 제1회 검정고시 오는 14일부터 접수 … 4월 9일 시험, 5월 10일 발표

온라인 접수 및 교육지원청 현장 접수 모두 가능

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경상남도교육청이 2022년도 제1회 초·중·고등학교 졸업 학력 검정고시 응시 원서를 오는 14일부터 18일까지 받는다.

초졸 검정고시의 경우 초등학교 교육과정을 이수하지 않은 사람, 중졸 검정고시는 초등학교 졸업자와 이와 동등 이상의 학력이 있는 사람, 고졸 검정고시는 중학교 졸업자와 이와 동등 이상의 학력이 있는 사람이면 응시할 수 있다.

도 교육청 1청사 본관 2층 강당과 진주·통영·김해교육지원청에서 14일부터 18일까지 현장 접수할 수 있으며 온라인 접수는 17일까지 나이스 검정고시 서비스 사이트에서 진행한다.

외국 귀국자 학력 인정자 가운데 37.5℃ 이상 발열이나 호흡기 증상 등이 있거나 입원 치료통지서 또는 격리 통지서를 발급받아 격리 중이면 온라인으로 원서를 낼 수 있다.

자세한 내용은 경남교육청 누리집(홈페이지) 알림마당 시험정보란의 검정고시 게시판에서 확인할 수 있다.

제1회 검정고시 시험 장소는 3월 25일 경상남도교육청 누리집에서 확인할 수 있으며 시험일은 4월 9일, 합격자 발표일은 5월 10일이다.

경남교육청 관계자는 “되도록 온라인 접수를 하기 바라며 부득이 현장에서 접수할 땐 반드시 개인 마스크를 착용하고 체온 측정과 손 소독 후 접수처로 입장하자”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr