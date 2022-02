현대일렉트릭, 플라스포 수직 170만주 취득…지분 62% 확보

[아시아경제 이정윤 기자] 현대일렉트릭 현대일렉트릭 267260 | 코스피 증권정보 현재가 18,250 전일대비 200 등락률 -1.08% 거래량 124,403 전일가 18,450 2022.02.04 13:50 장중(20분지연) 관련기사 현대일렉트릭, 전력변환장치업체 인수…"ESS 보급·분산형 전원시장 공략"[e공시 눈에 띄네]코스피-20일현대일렉트릭 "플라스포 지분 인수 검토 중...확정은 아냐" close 은 신재생에너지기기의 전력변환장치 공급 업체 플라스포 주식 169만7439주를 228억6502만3000원에 취득한다고 4일 공시했다.

취득 후 소유주식수 및 지분비율은 각각 169만7439주, 61.84%가 된다. 주식 취득 예정일은 오는 4월 12일이다.

취득 목적에 대해 현대엘렉트릭은 "전력변환장치 등 제품 라인업 추가로 신재생에너지 사업기회 확대"라고 밝혔다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr