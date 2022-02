"이대론 못살아"…입주 앞둔 아이파크, 줄줄이 안전점검

[아시아경제 김혜민 기자] HDC현대산업개발이 시공한 아파트의 안전성을 우려하는 목소리가 커지면서 입주 전 안전진단을 실시하려는 단지도 생겨났다.

4일 정비업계에 따르면 오는 4월 입주를 앞둔 서울 강남구 역삼 센트럴 아이파크가 입주 전 정밀안전점검을 진행한다. 조합은 전날 입찰 공고를 냈다. 역삼 센트럴 아이파크는 강남구 역삼동 712-3 일원에 있는 개나리4차 아파트를 재건축한 단지다. 총 499가구 규모로, 두달 뒤면 입주가 예정돼 있었다.

하지만 지난달 광주 아이파크 신축 공사 현장 붕괴사고에 영향을 받아 입주 전 정밀안전진단을 받기로 긴급하게 결정한 것이다. 시설물의 구조, 성능 안전 상태를 진단하는 정밀안전점검을 입주 전 단지에서 실시하는 것은 드문 일이다. 정밀안전점검은 통상 정기안전점검에서 결함이 발견됐을 경우에만 실시한다. 조합 관계자는 "사고 이후 이대로 입주할 수 없다는 조합원들의 전화가 빗발쳤다"며 "입주 예정자들의 요구에 따라 정밀안전점검을 진행하기로 결정한 것"이라고 말했다.

광주 붕괴사고 이후 입주예정자들의 불안도 고조되고 있다. 부동산 빅데이터업체 ‘아파트실거래가’에 따르면 지난달 11일 15건 수준이었던 매물은 4일 현재 42건까지 뛰었다. 전·월세가 39건으로 대부분을 차지한다. 실거주를 하기보다 전월세로 돌리려는 움직임이 커진 것이다.

관할 지자체가 안전점검을 실시하는 곳도 있다. 다음달 입주하는 충북 청주시 ‘청주가경 아이파크4단지’는 사고 이후 충북도와 청주시, 건축·구조 민간전문가들로 합동 점검반을 구성해 안전점검을 진행했다. 올해 말 입주가 예정된 경기도 화성 ‘반정아이파크캐슬’ 역시 입주예정자들의 요구에 따라 경기도와 화성시가 특별안전점검을 진행하기로 했다.

이들 단지와 더불어 충남 당진 ‘당진아이파크’, 강원도 속초 ‘속초아이파크2차’, 전북 전주 ‘전주태평아이파크’ 등이 상반기 중 입주를 앞두고 있다. 업계 관계자는 "착공 전 시공 계약만 맺은 단지들보다 이미 공사를 대부분 끝내고 입주를 앞둔 단지의 불안감이 더 클 것"이라며 "입주 전 안전점검을 한 번 더 진행하는 일이 관행처럼 자리잡을 가능성이 크다"고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr