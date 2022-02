이수그룹 브랜드몰 오픈.. 문화산업 활성화에 기여

[아시아경제 황준호 기자] 이수그룹이 자사 온라인 브랜드몰 '이수엑스몰'을 4일 열었다.

이수그룹은 B2B 기업 이미지를 탈피하고, 소비자들에게 유연하고 세련된 이미지로 다가가기 위해 브랜드몰을 열었다. 판매되는 제품들은 일반적인 판촉물 형태가 아닌 브랜드의 철학이 담긴 브랜딩 굿즈라는 차별점이 있다.

실제 제품 곳곳에 이수그룹 슬로건인 'Challenge the future, Share the future'라는 타이포가 디자인 모티프로 재 해석·활용됐다.

현재 이수엑스몰에서는 팝아티스트 '간지'와 손잡고 개발한 다양한 제품과 더불어 업사이클링 브랜드 '누깍'과 콜라보한 업사이클링백과 친환경 노트 등을 만나볼 수 있다. 세부 품목으로는 △골프공세트 △후드티 △무릎담요 △모자 등의 상품을 구매할 수 있다. 임직원은 물론 외부 일반인 누구나 구매 가능하다.

김세민 이수그룹 혁신전략 담당(전무)은 "계속해서 다른 유망 작가들과 콜라보레이션을 통해 새로운 시너지를 만듦으로써 문화 산업 저변 확대에 기여하고, 그들과의 협업을 통해 이수그룹만의 차별화된 굿즈를 선보일 계획"이라고 밝혔다.

