한은 "지난해 폐기지폐 4억352만장…롯데월드타워 241배"

코로나 장기화 따른 비대면 거래 확대

[아시아경제 서소정 기자] 지난해 한국은행이 폐기한 손상화폐 규모가 4억352만장에 달했다.

4일 한은에 따르면 2021년 중 손상화폐로 판정해 폐기한 손상화폐는 4억352만장으로, 금액 기준으로는 2조423억원에 이르는 것으로 집계됐다. 2020년 손상화폐 규모인 6억4256만장 대비 2억3904만장(-37.2%) 감소했다.

손상화폐란 금융기관 등을 거쳐 한은으로 환수된 화폐 중 화폐정사 과정을 거쳐 훼손·오염 등으로 손상화폐로 판정, 폐기하는 화폐를 뜻한다. 은행권(장)과 주화(개)의 합계로, 단위는 편의상 '장'으로 통일했다.

폐기된 손상화폐는 은행권이 만원권과 1000원권을 중심으로 3억4419만장(2조366억원)이다. 주화는 100원화와 10원화를 중심으로 5933만장(57억3000만원)을 폐기했다.

폐기된 물량을 낱장으로 길게 이으면 총 길이가 5만262km로 경부 고속도로(416km)를 약 60회 왕복한 거리에 해당한다. 총 높이는 13만3967m로 에베레스트산의 15배, 롯데월드타워의 241배에 달한다.

은행권 폐기량은 3억4419만장이며, 권종별로는 1000원권(46.4%)이 가장 많았고 만원권(45.1%), 5000원권(7.3%), 5만원권(1.1%) 순이었다.

한은 관계자는 "폐기량은 비현금 지급수단 발달, 코로나19 장기화 등에 따른 비대면 거래 확대로 은행권 환수가 부진한 가운데 사회적 거리두기 강화 등의 영향으로 전년 동기 대비 감소했다"고 설명했다.

주화 폐기량은 5933만장으로 화종별로는 100원화(65.1%), 10원화(21.4%), 50원화(8.5%), 500원화(5.0%) 순으로 나타났다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr