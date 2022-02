울산시, 춘해대학~서중마을 구간 4차로로 ‘뻥’ 뚫다

인도·가로등·신호등 설치, 가로수 식재도

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 울산시 울주군 웅촌면 춘해대학과 서중마을을 잇는 도로가 왕복 4차선으로 넓어졌다.

울산시는 4일 오후 울주군 웅촌면 곡천리 공사 현장에서 춘해대학~서중마을 도로 확장 공사 완공식을 열었다.

113억원의 사업비가 투입된 공사는 2020년 4월에 첫 삽을 떠 총연장 0.88㎞ 구간을 기존 왕복 2차선에서 왕복 4차선으로 확장됐다.

확장 전 도로는 폭 10m로 고연공단과 와지산업단지를 출입하는 대형 차량 등이 춘해마을과 춘해보건대학교 일원을 통과해 안전사고가 우려됐고 차량 분진 등 주민 불편이 있었다.

시는 폭을 20m를 확장하는 동시에 폭 2.6m의 보행자 도로 1.6㎞를 설치하고 가로등 52개, 신호등 7개소를 마련했으며 가로수 151그루를 심었다.

시 관계자는 “도로 확장으로 산업단지 차량 출입으로 겪은 주민 불편이 해소되고 고연공단의 산업 물동량이 원활해질 것이라 기대된다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr