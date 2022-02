코세스, 매출액 772억원…전년보다 21%↑

[아시아경제 이정윤 기자] 코세스 코세스 089890 | 코스닥 증권정보 현재가 11,650 전일대비 350 등락률 +3.10% 거래량 463,106 전일가 11,300 2022.02.04 12:03 장중(20분지연) 관련기사 "입장료0원", "수익은 무제한", 무료카톡방이 뜨는 이유?“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정메타버스 광풍 타고 올라선 에스넷... 다음 메타버스에 탑승할 종목은? close 는 지난해 매출액이 전년 대비 20.9% 증가한 771억8037만3944원으로 집계됐다고 4일 공시했다.

아울러 지난해 영업이익은 전년 대비 39.3% 증가한 132억9532만83원, 당기순이익은 전년보다 72.4% 증가한 109억3699만7171원이라고 공시했다.

코세스는 변동 주요 원인에 대해 "레이저 응용 장비 매출의 증가"라고 설명했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr