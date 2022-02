알로이스, 지난해 매출 367억원…전년보다 43.1% 증가

[아시아경제 이정윤 기자] 알로이스 알로이스 297570 | 코스닥 증권정보 현재가 2,380 전일대비 35 등락률 +1.49% 거래량 660,102 전일가 2,345 2022.02.04 12:03 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제12月 터질 NEW바이오 "직접" 보여드립니다. 또 한 번의 수익률 역사 기록! close 는 지난해 매출액이 전년 대비 43.1% 증가한 366억7280만2384원이라고 4일 공시했다.

아울러 지난해 영업이익과 당기순이익은 각각 전년대비 58.4%, 58.7% 증가해 69억4288만9734원, 55억1397만3735원이라고 공시했다.

회사 측은 "고부가가치 제품 판매량 증가에 따른 매출액 증가 및 영업이익 수익구조 개선"이라고 밝혔다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr