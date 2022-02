큐로홀딩스, 영업익 28억원…전년比 1033.88%↑

[아시아경제 이정윤 기자] 큐로홀딩스 큐로홀딩스 051780 | 코스닥 증권정보 현재가 511 전일대비 9 등락률 -1.73% 거래량 822,662 전일가 520 2022.02.04 12:01 장중(20분지연) 관련기사 큐로홀딩스, 와우팍스거래소 지분인수…암호화폐 거래소 시장 진출 본격화“세계적 에너지 대란…천연가스 주 발사 준비 완료” 함께 확인하시죠![특징주] 큐로홀딩스, 천연가스 급등에 자회사 美유·가스전 사업 부각 강세 close 는 지난해 연결재무제표 기준 영업이익이 전년 대비 1033.88% 증가한 28억1236만2510원이라고 4일 공시했다.

지난해 매출액은 610억5990만1099원으로 전년보다 78.81% 늘었다. 당기순손실은 지난해보다 86.36% 줄어 15억7794만5512원이라고 공시했다.

큐로홀딩스는 "일리 커피 및 관련 머신의 매출액 증가 및 이에 따른 영업이익의 증가"라고 설명했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr