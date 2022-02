[아시아경제 이정윤 기자] 제노레이 제노레이 122310 | 코스닥 증권정보 현재가 10,000 전일대비 320 등락률 +3.31% 거래량 263,860 전일가 9,680 2022.02.04 11:59 장중(20분지연) 관련기사 제13회 대한민국코스닥대상 개최…대상은 '테스'제노레이, 3Q 영업익 33억…전년比 19%↑제노레이, 2Q 연결 매출액 168억원…전년비 7% 증가 close 가 지난해 연결재무제표 기준 매출액이 전년 대비 20.4% 증가한 742억9040만5220원이라고 4일 공시했다.

지난해 영업이익은 전년 대비 34.6% 증가한 149억6773만6890원을, 당기순이익은 전년 대비 40.8% 증가한 143억2285만5375원을 기록했다.

제노레이는 코로나19에 따른 기저효과 및 수요 증가와 안정적인 매출 성장에 따른 국내 시장 수익성 증가, 제품 다변화에 따른 해외시장 매출 및 수익성 증가가 주요 원인이라고 설명했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr