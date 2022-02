[아시아경제 문채석 기자]

<승진>

▶국제통상본부장(상무이사) 이성우 ▶공공사업본부장(상무이사) 강명수 ▶지속가능경영원장(상무이사) 조영준

<보임>

▶기획조정본부장(상무이사) 박동민 ▶회원본부장(상무이사) 박재근 ▶조사본부장(상무이사) 강석구

