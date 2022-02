삼성전자 노조, 노동쟁의 조정신청 착수…53년 만의 첫 파업 가능성

노조, 4일 중으로 중노위 접수 방침…파업 불사 입장

노사 문제 장기화 할 경우 ESG 경영 비롯 영향 불가피

[아시아경제 이혜영 기자] 삼성전자가 연초부터 '창사 이래 첫 파업'이라는 굵직한 이슈를 맞닥뜨렸다. 노사 문제가 장기화 할 경우 시장 불안감이 커지는 동시에 기업 경영과 투자에도 영향을 줄 수 있다는 우려가 나온다.

삼성전자 노동조합 공동교섭단은 4일 고용노동부 중앙노동위원회(중노위)에 노동쟁의 조정신청을 접수할 방침이다. 노조 측은 조정신청과 관련해 법률 자문단을 꾸리고 세부적인 절차를 마무리 중인 것으로 알려졌다.

노조 관계자는 "임금협상안에 대한 노조원들의 압도적 반대(반대 90.7%) 여론과 협상 의지를 보이지 않는 회사 측 태도 등을 감안해 조정 신청이 불가피한 상황"이라며 "(조정이 성립되지 않을 경우에는) 대응 수위를 높여 파업까지 고려하고 있다"고 말했다.

중노위에서 10일 간의 1차 조정을 거치고 양측 합의로 이를 연장했는데도 불구하고 조정에 실패하면 노조는 쟁의권을 얻게 된다. 만일 노조가 쟁의 형태로 파업을 결의하면 삼성전자 창사 53년 만의 첫 파업이 된다.

삼성전자 노조 공동교섭단은 삼성전자 사무직노조, 삼성전자 구미지부노조, 삼성전자 노조동행, 전국 삼성전자 노조로 구성돼 있다. 이 가운데 최대 규모인 한국노총 금속노련 산하 전국 삼성전자 노조는 전날 광주지부에서 회의를 열고 조정신청 절차와 향후 쟁의 방향·수위 등을 논의했다. 전국 삼성전자 노조는 조합원 수가 5000명 안팎으로 알려졌으며 현재 비상대책위원회가 꾸려진 상태다. 비대위는 회사 측의 소극적 대응을 지적하며 파업을 불사하겠다는 방침을 굳힌 것으로 알려졌다.

앞서 노조 측은 ▲전 직원 연봉 1000만원 일괄 인상 ▲매년 영업이익의 25% 성과급 지급 등을 사측에 요구했다. 하지만 회사 측은 지난해 3월 임직원 대표로 구성된 노사협의회 협상에서 정한 기존 임금인상분(총 7.5%·기본인상율 4.5%+성과 인상률 3%) 외에 추가 인상은 어렵다며 난색을 표한 것으로 전해졌다.

대신 사측은 노조 공동교섭단에 전달한 임금협상 최종안에 조합발전기금 3000만원 지원 방안과 노사 상생협의체에서 임금피크제 및 임직원 휴식권에 대한 제도 개선을 협의한다는 내용을 담았다.

노조는 이 안을 최종 투표에 부쳤지만 90.7% 반대로 부결됐다. 지난해 8월 창사 52년 만에 첫 노사 단체협약을 체결하고 같은해 10월부터 임금협상을 진행, 총 15차례에 걸친 교섭을 진행했지만 최종 투표가 부결되면서 임금협상은 원점으로 돌아갔다.

노조가 파업에 돌입하더라도 전체 직원 약 11만명의 4% 수준이어서 제품 생산이나 업무 전반에는 큰 영향이 없을 것으로 보인다. 반도체 시설의 경우에도 대부분 자동화 설비가 구축돼 있어 생산 차질로 이어지진 않을 것으로 관측된다.

다만, 노조 이슈가 지속될 경우 기업 신뢰도와 투자 환경, ESG(환경·사회·지배구조)경영에 일정부분 영향을 끼칠 것이란 전망이 나온다. 노동분야는 ESG 평가항목 중 사회부문에 속한다. 노사 관계 악화나 파업 등이 전개될 경우 평가 등급이 하락할 수 있고 장기적으로 기업 경영 및 투자 위축으로 이어질 수도 있다는 의미다.

2기 체제로 전환하는 삼성 준법감시위원회에서도 현 상황을 예의주시 하고 있다. 준법위 관계자는 "현재는 노조와 회사가 각각의 절차를 지켜 진행하고 있는 걸로 보인다"며 "사안을 지켜보고 있는 중"이라고 말했다.

삼성전자 측은 "협상의 문을 계속 열어두고 있다"며 "노조의 조정신청이 접수되면 절차에 맞게 성실히 응할 계획"이라고 말했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr