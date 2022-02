엔젠바이오, 우리아이들병원과 마이크로바이옴 플랫폼 개발

[아시아경제 박지환 기자] 엔젠바이오는 우리아이들병원재단과 ‘마이크로바이옴 검사 기반 개인 맞춤형 건강관리 큐레이션 플랫폼’을 위한 전략적 제휴(MOU)를 맺었다고 4일 밝혔다.

이번 업무협약은 마이크로바이옴 분석 기술을 보유한 엔젠바이오와 소아청소년 대상 임상정보 및 임상검증 데이터를 보유한 우리아이들병원 간의 MOU라는 점에서 의미가 크다는 것이 회사 측의 설명이다. 양사는 영유아부터 청소년 대상 한국인 표준 마이크로바이옴 데이터 베이스 구축과 체내의 마이크로바이옴 밸런스를 유지할 수 있는 헬스케어 솔루션을 선보이겠다는 방침이다.

최대출 엔젠바이오 대표는 "해외에서는 소아청소년 질병 및 건강에 대한 구강·장내 마이크로바이옴 연구는 활발히 진행됐지만 국내에서는 관련 연구결과가 부족하다"며 "이번 협약으로 임상 마이크로바이옴 데이터를 축적하고, 소아청소년의 표준 마이크로바이옴 데이터베이스를 개발해 새로운 질병 진단 기술 개발과 검사 서비스에 활용 가능하게 할 것"이라고 밝혔다.

엔젠바이오는 지난해 기계학습(머신러닝) 및 인공지능(AI) 기술을 적용해 헬스케어 빅데이터 플랫폼을 개발하겠다고 선언했다. 차세대염기서열분석(NGS) 기반 암 유전자 데이터, 일반인 대상의 유전자 검사 데이터 및 마이크로바이옴 데이터 등을 활용할 계획이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr