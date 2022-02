조선업 영광 되살리겠다! … 부산시·산업통상자원부, ‘조선업 생산기술인력 양성사업’ 추진

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시가 산업통상자원부와 ‘조선업 생산기술인력양성사업’을 추진해 조선업 현장 인력 부족에 선제 대응에 나선다.

국내 조선업은 2021년 글로벌 발주량의 37.1%를 수주해 8년 만에 최대 수주실적을 달성했다.

IMO(국제해사기구) 환경규제에 따라 국내 조선사가 강점을 보이는 친환경 선박 수주가 지속해서 증가할 것으로 전망되는 등 전반적인 조선업황이 되살아나고 있다.

부산의 중형조선사인 HJ중공업은 지난해 5척의 상선 수주에 성공하면서 14만CGT를 수주했다.

대선조선은 25만CGT(20척)를 수주하는 등 지역 조선업도 되살아나고 있다.

조선업은 호황을 맞이하지만, 장기간에 걸친 구조조정과 코로나19 장기화로 전국 조선업 종사자는 줄어들었다.

2014년 20만 명을 정점으로 지난해 5월 기준 9만4000여명까지 대폭 줄어들어 올해 하반기에는 최대 8000여명의 인력이 부족할 것으로 보인다.

부산지역 조선소와 협력업체 수요조사 결과에서도 올해 말까지 조선소, 기자재 업체 등 현장 인력이 최대 800여명 정도 필요한 것으로 파악됐다.

부산시는 인력 부족에 선제적으로 대응하고자 울산시, 경남도, 중소조선연구원, 산업부 등과 올해까지 조선업 기술인력 3000명을 양성한다.

내년부터 산업부, 중소조선연구원과 ’지역조선업 생산기술인력양성사업‘을 신규 추진해 2025년까지 조선업 현장 인력 양성을 적극적으로 지원할 계획이다.

조선업 구직 희망자는 ▲선체 블록 제작 ▲선박 부분품 제작·설치 ▲전기·제어 시스템 등의 교육을 무료로 받는다.

수료 후에는 2개월간 훈련수당을 월 40만원 그리고 채용으로 연계되면 2개월간 채용지원금도 월 60만원을 추가로 지원받는다.

시는 코로나19 장기화로 외국인 노동자의 입국이 어려워 심화한 인력 부족을 완화하기 위해 조선 용접공 취업비자 확대와 도입 절차 완화 등을 산업통상자원부와 법무부에 각각 건의했다.

신창호 부산시 산업통상국장은 “부산의 주력산업인 조선업이 호황을 맞이할 것으로 예측돼, 부산시에서도 선제적인 인력양성과 원활한 인력수급 지원으로 조선업 재도약을 뒷받침하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr